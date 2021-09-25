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Türkiye CEO'su Aksoy: "2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız" - Son Dakika

Türkiye CEO'su Aksoy: "2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız"

25.09.2021 11:42
Türkiye CEO'su Aksoy:

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Tüm dünyaya bir söz verdik, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Tüm dünyaya bir söz verdik, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, 24-25 Eylül'de gerçekleştirilen Ayvalık İş Forumu 2021'e sponsor oldu.

İş dünyasının önemli temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, "Amaç Odaklı Şirketler" paneline konuşmacı olarak katıldı. Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği oturumda, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile birlikte Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, ETİ CEO'su Hakan Polatoğlu ve Pegasus CEO'su Mehmet Nane yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, amaç odaklı şirketlerin gelecek dönemde karlılığın maksimizasyonundan çok, yaratılan değerin optimizasyonuna odaklanmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek durumunda kalacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bir şirket, müşterisi olsun olmasın, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve bu ihtiyaçları karşılayacak çözümler geliştirmek zorunda. Topluma hizmet götürmeyi yalnızca devletin sorumluluğu olarak görmemek gerekiyor. Ürün ve hizmetlerinizi pazarladığınız toplumun yalnızca tüketim ihtiyaçlarını değil, sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalısınız. Bu konunun çifte sorumluluk anlayışıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz; eğer bu topraklarda faaliyet gösteriyorsak, yasalarda yazmayan sorumluluklarımızdan biri de ülkemizin sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek.

Vodafone olarak, şirketimizin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften bakıyoruz. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, tüm dünyada 'amaç odaklı bir şirket olma' hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda tüm dünyaya bir söz de verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Bunu da 3 alanda somut adımlar atarak yapıyoruz. Birincisi, toplumun dijitalleşmesi için çalışmaya devam etmek. İkincisi, herkes için kapsayıcı olmak, toplumda geride kalanları da göz önünde bulundurarak çalışmak. Üçüncüsü ise özellikle çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegenimizi korumak."

Türkiye CEO'su Aksoy: 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız
Türkiye CEO'su Aksoy: 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız

Ümit Boyner, Vodafone, Türkiye, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye CEO'su Aksoy: '2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye CEO'su Aksoy: "2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız" - Son Dakika
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