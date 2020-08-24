2025 yılında İzmir'in toplam nüfusunun 5 milyon 545 bine ulaşması öngörülüyor - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir- Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planı Raporunda, 2025 yılına kadar İzmir'in olası toplam nüfusunun 5 milyon 545 bine ulaşacağını bildirdi. İlçelerde de nüfus öngörüsünde dikkat çeken rakamlar yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planını hazırladı. Askıya çıkan planın hükümler ve açıklama raporunda, İzmir ile ilgili önemli bilgiler yer aldı. Raporda, İzmir ve Manisa illerinden oluşan planlama bölgesini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının temel amacıda paylaşıldı.

Raporda amacın; "Parçacı ve sektörel planlamanın oluşturduğu sorunların ortadan kaldırılması, kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü gelişiminin sağlanması, gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, ekolojik dengeyi bozacak olası etkilerin engellenmesi, 2025 yılına kadar kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak biçimde gelişmenin yönlendirilmesidir" şeklinde ifadelere yer verildi.

İlçeler nasıl sıralandı?

2025 yılı nüfus öngörüsüne de yer verilen raporda, İzmir'in toplam nüfusunun ise 5 milyon 545 bine ulaşacağı ifade edildi. Buna göre Aliağa ilçesinin 2025 yılına kadar nüfusunun 160 bin, Bayındır'ın 65 bin, Bergama'nın 142 bin, Beydağ'ın 22 bin, Çeşme'nin 70 bin, Dikili'nin 78 bin, Foça'nın 57 bin, Karaburun'un 27 bin, Kemalpaşa'nın 174 bin, Kınık'ın 49 bin, Kiraz'ın 60 bin, Ödemiş'in 177 bin, Seferihisar'ın 88 bin, Selçuk'un 50 bin, Tire'nin 134 bin, Torbalı'nın 280 bin, Urla'nın 112 bin olmasının beklendiği bildirildi. - İZMİR