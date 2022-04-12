2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Avustralya'da yapılacak - Son Dakika
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2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Avustralya'da yapılacak

12.04.2022 08:00
2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Avustralya'da yapılacak

Avustralya'nın Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, 2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na, Victoria eyaletinin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Avustralya'nın Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, 2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na, Victoria eyaletinin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Başbakan Andrews, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın Victoria eyaletinde düzenlenmesinin kesinleştiğini duyurdu.

Açılış töreninin eyaletin başkenti Melbourne'daki 100 bin seyirci kapasiteli Melbourne Kriket Stadyumu'nda (MCG) yapılacağını belirten Andrews, oyunları benzeri olmayan bir görkemde organize edeceklerini ifade etti.

MCG'deki açılış töreninin ardından oyunların eyalet genelindeki diğer kentlerde yapılacağını aktaran Andrews, su sporlarının (yüzme, para yüzme ve dalış) ve plaj voleybolunun Geelong, boks, atletizm ve para atletizmin Ballarat, badminton maçları ve bisiklet yarışlarının Gippsland, kriket T20 karşılaşmalarının Geelong, Gippsland, Ballarat ve Bendigo kentlerinde organize edileceğini bildirdi.

Oyunları düzenleme hakkını elde etmelerinin eyaletin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Andrews, "Başarılı olduğumuz ve Victoria 2026'yı kazandığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi 54 ülkeden sporcuların katılımıyla her 4 yılda bir düzenlenen oyunların, Kovid-19 kapanmaları nedeniyle ekonomisi zarar gören eyalete, 3 milyar dolardan fazla gelir getirmesi bekleniyor.

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Avustralya, Başbakan, Twitter, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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