Son Dakika Haberleri: 2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da
Son Dakika Güncel Haber

2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da

1 saat önce

Merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde olan IOC, 2026 Kış Olimpiyatları'nın organize edileceği yeri İtalya olarak seçti.

2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da, System.String[]
Merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde olan IOC, 2026 Kış Olimpiyatları'nın organize edileceği yeri İtalya olarak seçti.

IOC'da yapılan oylamada, 2026 Kış Olimpiyatları'nı organize etme yarışı veren adaylardan Milano-Cortina (İtalya) 47, Stockholm-Are (İsveç) ise 34 oy aldı.

İtalya tarihinde üçüncü kez Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma fırsatı yakalarken, öncesinde 1956 Cortina ve 2006 Torino Olimpiyatları'nı gerçekleştirmişti.

Öte yandan IOC'da bu sabah yapılan Milano-Cortina adaylığı tanıtımına katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Kış olimpiyatlarını organize etmek tüm ülkenin rüyası." şeklinde konuştu.

Conte, sonuçların açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Bu büyük sonuçtan dolayı gururluyuz. İtalya kazandı. Unutulmayacak bir sportif etkinlik sunmak için tüm ülke birlik ve beraberlik içinde çalıştı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:38 
İsviçre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:48:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]