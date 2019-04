2030'da Dünyadaki Kanser Sayısı 22 Milyona Ulaşacak"

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her yıl 14 milyon kişiye kanser teşhisi konulduğunu belirterek, "2030'da dünyadaki kanser sayısı 22 milyona ulaşacak.

Medicana Sağlık Grubu ve Türk Kanser Derneği iş birliğinde 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla "Kanserden korkma geç kalmaktan kork" temasıyla Sait Halim Paşa Yalısında basın toplantısı düzenlendi.



Burada konuşan Duruman, kanserde farkındalığın ve erken teşhisin öneminin altını çizerek, tedavi ve takip aşamasında yapılması gerekenlere değindi.



Dernek olarak kanser farkındalığı ve sağlıklı yaşam konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Duruman, onkoloji hastaneleri olmayan Anadolu'daki bazı şehirlerden kemoterapi tedavisi için İstanbul'a gelen kanser hastalarına "Mucize Evi" adlı yerde konaklama hizmeti verdiklerini söyledi.



Duruman, kanser tedavisinde moralin çok önemli olduğunu vurgulayarak, inşa ettikleri "Sevimli Kemoterapi Kutuları"nı Türkiye'deki bütün devlet hastanelerine gönderdiklerini ve çocukların kemoterapi tedavilerinin burada yapıldığını belirtti.



Türkiye'nin kanser verilerine değinen Duruman, şunları kaydetti:



"Türkiye'de her yıl, Anadolu'daki ortalama bir şehrimizin nüfusu kadar insana kanser teşhisi konuluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her yıl 14 milyon kişiye kanser teşhisi konuluyor. 2030'da dünyadaki kanser sayısı 22 milyona ulaşacak. Bundan sonra insanlara çok yaşayın demiyorum, iyi yaşayalım. Türkiye'de bu iş çığ gibi büyümeye başladı. Her yıl 160 bin 400 kanser vakası yaşanıyor. Öyle bir genç nüfus geliyor ki, bunları iyi eğitemezsek, bu sayı 3-4 katına çıkacak. Bunu da hiçbir ülkenin kurumlarının karşılaması mümkün değil."



Kanseri yenen bireyler için "Kazananlar Kulübü" adında bir topluluk oluşturduklarını aktaran Duruman, "Kazanabilmemiz için erken tanı ve teşhisi muhakkak hep beraber el ele milletimizin kafasına yerleştirmemiz lazım. Gençlerimizi sağlıklı yaşamda çok daha fazla motive etmemiz ve kötü alışkanlıklardan kurtarmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.



Sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken Duruman, Türkiye'nin nüfusunun yarısının 25 yaş altında olduğunu, bu yüzden çocuklara küçük yaşlarda sağlıklı yaşamın anlatılması gerektiğini belirtti.



Çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesi için anne sütünün önemine işaret eden Duruman, annelere çocuklarını daha uzun süre emzirmeleri konusunda öneride bulundu.



"Dünyada her yıl 8 milyon insan kanserden ölüyor"



Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek ise kanserin eskiden kalp hastalıklarından sonra en sık görülen hastalık olduğunu fakat artık Amerika'da en çok görülen birinci hastalık ve dünyanın en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.



Kanserin türü ve sıklığının toplumdan topluma değiştiğini ifade eden Tek, "Dünyada her yıl 14 milyon insan kanser oluyor, 8 milyonu da kanserden ölüyor. Ülkemizdeki kanser sıklığı arada bir yerde. Yani Avrupa'dan az ama doğudan fazla. Kanserin yüzde 10'u gibi az bir oranı genetik etkenlere bağlı. Ülkemizde kanser sıklığı erkeklerde biraz daha fazla." diye konuştu.



Prof. Dr. Tek, cinsiyete göre bazı kanser türlerinin farklılık gösterebildiğine işaret ederek, erkeklerde akciğer ve prostat, kadınlarda ise meme ve tiroit kanserinin sık görüldüğünü söyledi.



Basit birtakım önlemlerle kanserin yüzde 50'sinin engellenebileceğinin altını çizen Tek, yaşam tarzının değiştirilmesi,ideal kiloda olmak, düzenli egzersiz yaparak ve tütün kullanmayarak, kanserin üçte bire yakının değiştirilebileceğini kaydetti.



"Tümörü tam 12'den vuran cihazlar var"



Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı da kanserde erken tanı kadar tedavinin de önemli olduğunu vurgulayarak, kanser tedavisine ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi verdi.



Tokatlı, birçok kanserde öncelikle cerrahi tedavi, sonra kemoterapi, radyoterepi, immunoterapi ve hormon tedavinin uygulandığını aktardı.



Kanser tedavisindeki gelişmelere değinen Tokatlı, şunları anlattı:



"Eskiden biz hastaları ışınlarken, çok basit tekniklerle ışınlıyorduk. Normal dokuları ve organları tam anlamıyla koruyamıyorduk. Çok yan etki görüyorduk. Fakat şimdi öyle cihazlar çıktı ki, hedefe yönelik. Radyoterapideki cihazlar son zamanlarda çağ atladı. Yani tümörü tam 12'den vuran cihazlar var. Dolayısıyla normal dokuları en üst düzeyde koruyabiliyoruz ve tümöre de çok yüksek doz verebiliyoruz. Bu tedavi oranlarını yükseltti."



"Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim" projesi tanıtıldı



Toplantıda, Medicana Sağlık Gurubu ve Türk Kanser Derneği'nin ortak geliştirdiği "Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim" projesinin tanıtımı da yapıldı.



Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden birinin kanserle mücadele ederken hayatını kaybettiğini vurguladı.



Bu zorlu süreçte hastaların en değerli yardımcılarının yakınları olduğunu ifade eden Okutan, kanser tedavisi gören hastaların yakınlarının, tedavi sürecinde çok önemli bir rol üstlendiği, hastaların fiziksel bakımından psikolojik gereksinimlerine, ilaçlarının takibinden beslenmesine kadar hemen tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında en büyük desteği sağladıklarını anlattı.



Okutan, hastalığın türü ve tedavi yöntemine bağlı olarak iyileşme sürecinin hasta yakınları için zorlayıcı olabildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Hem sosyal olarak zorlanıyorlar hem de sağlıkları ile ilgili endişeler taşıyorlar. Bu durumda, hastaların en önemli dayanağı olan hasta yakınlarının fiziksel ve ruhsal sağlığı kritik bir önem kazanıyor. Biz hastalarımızın tedavisi kadar, hasta yakınlarının da tedaviye katılımlarını son derece önemsiyoruz. Tedavide ciddi bir rol üstlenen hasta yakınlarının fizyolojik ve psikolojik sağlıklarına katkıda bulunmak için projeler üretiyoruz ve kampanyalarımızda dikkat çekmeye çalışıyoruz."



Kanser farkındalığına dikkati çekmek için çekilen kamu spotunun gösterildiği programa, şarkıcı Linet, Revna Demirören ve Banu Çarmıklı gibi sanat ve iş dünyasından isimler de katıldı.

