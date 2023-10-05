2030 Dünya Kupası, Altı Ülkede Üç Kıtada Düzenlenecek

FIFA ve küresel futbol liderleri, İspanya- Portekiz'den başlayarak Fas, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ı da içeren bir teklifi kabul etmeye karar verdiler. Turnuva, altı ülkede üç kıtada oynanacak.

Ana düşünce noktalarından biri, Dünya Kupası'nın 100. yılını Uruguay'da kutlama yolunu bulmaktı. İlk turnuva finalinin 1930'da düzenlendiği Uruguay'da yapılmasının hedeflendiği başlangıç maçlarının Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da yapılması planlanıyor.

"Yüzyılın Dünya Kupası, her şeyin başladığı Güney Amerika'dan uzak olamazdı," diyen CONMEBOL'un Güney Amerika futbol federasyonu başkanı Alejandro Dominguez. "2030 Dünya Kupası üç kıtada oynanacak." FIFA, bu altı ülkenin milli takımlarının hepsine otomatik katılım izni verecek ve Fas, etkinliğe ev sahipliği yapan ilk Kuzey Afrika ülkesi olacak.

2030 kararı, 2034 Dünya Kupası için bir ev bulma sürecini hızlandırdı ve bu etkinlik Asya veya Okyanusya'da, muhtemelen Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek.

Şu anda, Suudi Arabistan 2034 sürümü için başlıca aday haline geliyor.

2030 FIFA anlaşması, hala 2024'te 211 üye federasyonunun bir araya geldiği bir toplantı sırasında resmi onayı almalıdır.

"FIFA Başkanı Gianni Infantino, bir açıklamada, "2030'da benzersiz bir küresel iz bırakacağız, üç kıta - Afrika, Avrupa ve Güney Amerika - altı ülke - Arjantin, Fas, Paraguay, Portekiz, İspanya ve Uruguay - dünyayı ağırlayacak ve bir araya getirecek ve güzel oyunu, yüzüncü yılı ve FIFA Dünya Kupası'nı birlikte kutlayacak" dedi.

Şu anki Dünya Kupası'nın boyutu, 32 takımdan 2026 etkinliği ile başlayarak 48'e çıkıyor; bu etkinlik Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek. UEFA'nın resmi olarak tanıdığı bir taraftar grubu olan Football Supporters Europe, 2030'da gerekecek olan uzun seyahatlerden hoşnutsuzluk duydu ve bu durumun Suudi Arabistan'ın 2034 adaylığını destekleyeceğine inanıyor.

"FIFA, dünyanın en büyük turnuvasına karşı yıkım döngüsünü sürdürüyor," dediği bir FSE açıklaması. "Taraftarlar için korkunç, çevreyi umursamıyor ve 2034 için korkunç insan hakları sicili olan bir ev sahibine kırmızı halı seriyor." 2030 turnuvasının 104 maçlık programı Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak.