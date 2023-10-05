2030 Dünya Kupası, Altı Ülkede Üç Kıtada Düzenlenecek - Son Dakika

2030 Dünya Kupası, Altı Ülkede Üç Kıtada Düzenlenecek

2030 Dünya Kupası, Altı Ülkede Üç Kıtada Düzenlenecek
Son Güncelleme: 05.10.2023 14:43

FIFA ve küresel futbol liderleri, 2030 Dünya Kupası'nın İspanya, Portekiz, Fas, Arjantin, Paraguay ve Uruguay olmak üzere altı ülkede ve üç kıtada düzenlenmesi teklifini kabul etti. Turnuvanın 100. yılının Uruguay'da kutlanması hedefleniyor. Fas, turnuvaya ev sahipliği yapan ilk Kuzey Afrika ülkesi olacak. Bu karar, 2034 Dünya Kupası için ev arama sürecini hızlandırdı ve bu turnuva muhtemelen Asya veya Okyanusya'da düzenlenecek.

FIFA ve küresel futbol liderleri, İspanya- Portekiz'den başlayarak Fas, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ı da içeren bir teklifi kabul etmeye karar verdiler. Turnuva, altı ülkede üç kıtada oynanacak.

Ana düşünce noktalarından biri, Dünya Kupası'nın 100. yılını Uruguay'da kutlama yolunu bulmaktı. İlk turnuva finalinin 1930'da düzenlendiği Uruguay'da yapılmasının hedeflendiği başlangıç maçlarının Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da yapılması planlanıyor.

"Yüzyılın Dünya Kupası, her şeyin başladığı Güney Amerika'dan uzak olamazdı," diyen CONMEBOL'un Güney Amerika futbol federasyonu başkanı Alejandro Dominguez. "2030 Dünya Kupası üç kıtada oynanacak." FIFA, bu altı ülkenin milli takımlarının hepsine otomatik katılım izni verecek ve Fas, etkinliğe ev sahipliği yapan ilk Kuzey Afrika ülkesi olacak.

2030 kararı, 2034 Dünya Kupası için bir ev bulma sürecini hızlandırdı ve bu etkinlik Asya veya Okyanusya'da, muhtemelen Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek.

Şu anda, Suudi Arabistan 2034 sürümü için başlıca aday haline geliyor.

2030 FIFA anlaşması, hala 2024'te 211 üye federasyonunun bir araya geldiği bir toplantı sırasında resmi onayı almalıdır.

"FIFA Başkanı Gianni Infantino, bir açıklamada, "2030'da benzersiz bir küresel iz bırakacağız, üç kıta - Afrika, Avrupa ve Güney Amerika - altı ülke - Arjantin, Fas, Paraguay, Portekiz, İspanya ve Uruguay - dünyayı ağırlayacak ve bir araya getirecek ve güzel oyunu, yüzüncü yılı ve FIFA Dünya Kupası'nı birlikte kutlayacak" dedi.

Şu anki Dünya Kupası'nın boyutu, 32 takımdan 2026 etkinliği ile başlayarak 48'e çıkıyor; bu etkinlik Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek. UEFA'nın resmi olarak tanıdığı bir taraftar grubu olan Football Supporters Europe, 2030'da gerekecek olan uzun seyahatlerden hoşnutsuzluk duydu ve bu durumun Suudi Arabistan'ın 2034 adaylığını destekleyeceğine inanıyor.

"FIFA, dünyanın en büyük turnuvasına karşı yıkım döngüsünü sürdürüyor," dediği bir FSE açıklaması. "Taraftarlar için korkunç, çevreyi umursamıyor ve 2034 için korkunç insan hakları sicili olan bir ev sahibine kırmızı halı seriyor." 2030 turnuvasının 104 maçlık programı Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Futbol

Portekiz, İspanya, Spor, Fas, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Futbol 2030 Dünya Kupası, Altı Ülkede Üç Kıtada Düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait SİHA'nın Suriye'de düşürüldüğü iddiaları yalanlandı
14:46 Sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 20 düşüş olacak, Bakan Bolat tarih bile verdi
14:32 Demet Akalın'ın TV'deki yeni partneri Jess Molho oldu
14:06 İstanbul'da akıl almaz olay! Uçurumun dibinde 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi
14:04 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü yazar Jon Fosse kazandı
13:58 Paris Moda Haftası'na katılan Adriana Lima'yı otelde tahtakurusu ısırdı
13:51 Bakan'dan marketlere indirim çağrısı
13:36 Türkiye'de 3 milyon 279 bin Suriyeli geçici koruma altında
13:26 Acılı anne, kızının katili olduğunu düşündüğü damadının dizlerine kapanıp feryat etti
12:42 Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 16:02:36. #1.11#
SON DAKİKA: 2030 Dünya Kupası, Altı Ülkede Üç Kıtada Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement