2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak - Son Dakika

2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak

09.12.2020 12:27
2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak, System.String[]

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Fatih Ay, "Araştırmalara göre, 2030 yılına kadar yüzde 20-25 otomasyon seviyesine ulaşırsak yaklaşık 7,6 milyon iş ortadan kalkacak.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Fatih Ay, "Araştırmalara göre, 2030 yılına kadar yüzde 20-25 otomasyon seviyesine ulaşırsak yaklaşık 7,6 milyon iş ortadan kalkacak. 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Bununla beraber aslında daha hiç olmayan 1,8 milyon iş beraberinde gelecek." dedi.

MESS ve SAP Genç Profesyoneller Programı açılış töreni, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve MESS Genel Sekreteri Fatih Ay'ın katılımıyla online olarak gerçekleşti.

Açılışta konuşan MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, SAP'ın kurumsal uygulamalarıyla yazılımda dünya alanında lider bir kurum, dünyanın işleyişini, insanların yaşam standartlarını geliştirmeye katkı sağlamayı misyon edinmiş bir şirket olduğunu belirtti.

Ay, şunları kaydetti:

"Bu misyon doğrultusunda yürütülen Genç Profesyoneller Programı, hem iş hayatında bir adım öne geçmeniz için size katkı sağlıyor hem de sizler gibi donanımlı geleceğin lider adaylarını dünyanın daha iyi bir geleceğe sahip olması için yetiştiriyor. Son 2 yıl içerisinde 5 kez düzenlenen bu programa 120'den fazla gencimiz katıldı ve güzel iş fırsatları yakaladı.

SAP, aynı zamanda MESS'in çok kıymetli bir iş ortağı. MESS olarak üye veri tabanımızın yönetiminde CRM çözümlerinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda araştırma, analiz ve raporlarımızı SAP Bulut Çözümleri ile hallediyoruz. Sosyal mesafeyi korumak için kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz mesafe uygulamamız var."

Araştırmalara göre, 2030 yılına kadar yüzde 20-25 otomasyon seviyesine ulaşılması halinde yaklaşık 7,6 milyon işin ortadan kalkacağını belirten Ay, "8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Bununla beraber aslında daha hiç olmayan 1,8 milyon iş beraberinde gelecek. Bu Türkiye'de yapılan bir araştırmanın sonuçları. Yeniden şekillenen iş süreçlerinde rekabet edebilmek için yeni beceri ve yetkinlikler kazanmak zorundayız. Sadece bireyler olarak değil, kurumlar, hatta toplumsal bazda yeni beceri ve yetkinlikleri edinmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Problem çözme yetkinliği, bu programın ana omurgasını oluşturuyor"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da problem çözme yetkinliğinin bu programın ana omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, 20 yıl önceki mühendislerin bu programlarda ürünü, ürünün nasıl kullanılacağını öğrendiğini ancak problemi nasıl çözeceği ile ilgili metodolojiyi çok fazla öğrenme şansına sahip olmadığını söyledi.

Candan, "Yaptığımız işte 3 tane bileşen var. Bir tanesi platform, ikinci önemli bileşen insan, diğeri de süreç. Süreçte insanı giydirmeden bir platform üzerinde var edebilmek bugünün dünyasında mümkün değil, geçmişte de mümkün değildi. Hiçbir zaman da mümkün olmayacak. Biz ne kadar yapay zeka da desek, büyük veri algoritmaları da desek her zaman süreç, insan ve platformla çözüm buluyor." diye konuştu.

Fatih Ay, Türkiye, Açılış, Metal, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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