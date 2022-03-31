Antalya'da "Avokado E-Çalıştayı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya'da "Avokado E-Çalıştayı" gerçekleştirildi

31.03.2022 10:55
Antalya'da "Avokado E-Çalıştayı" gerçekleştirildi

Antalya'da avokado tarımı yapan ve yapmak isteyen girişimcilerin akademisyen ve uzmanlarla buluşturulması için "Avokado E-Çalıştayı" düzenlendi.

Antalya'da avokado tarımı yapan ve yapmak isteyen girişimcilerin akademisyen ve uzmanlarla buluşturulması için "Avokado E-Çalıştayı" düzenlendi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya, akademisyen, uzman ve sektör temsilcilerinin yanı sıra Amerika, Kanada, Güney Afrika, İspanya, İngiltere, Şile ve İsrail'den konuklar katıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır, çalıştaydaki konuşmasında, üretim miktarı ve alanı her geçen gün artan avokadonun doğru planlama ve yöntemlerle üretilip, ticaretinin yapılması için çalıştıklarını söyledi.

Avokadonun üretim alanı ve miktarının her geçen gün hızla arttığını kaydeden Çandır, 5 gün süren çalıştayın sonuç bildirgesinin ilgili kurum, kuruluş ve karar vericilere ileteceklerini belirtti.

Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca, avokado tarımı yapan ve yapmak isteyen çiftçi ve girişimleri, akademisyen ve uzmanlarla buluşturduklarını, çalıştayın sektöre yol göstereceğini ifade etti.

Avokado E-Çalıştay sonuç bildirgesi

Sonuç bildirgesinde, avokadonun üretim alanı ve üretim miktarının dünya ve Türkiye'de her geçen gün arttığı belirtildi.

Dünyada son 10 yılda avokado üretim alanının yüzde 78, üretim miktarının ise yüzde 127 arttığı kaydedilen bildirgede, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve Gıda ve Tarım Örgütü raporlarına göre, 2030 yılına kadar avokadonun muzdan sonra en çok ticareti yapılan ikinci sıradaki tropikal meyve olacağı aktarıldı.

Türkiye'de üretim alanı yüzde 116 arttı

Türkiye'de avokadonun son 10 yılda üretim alanının 18,7 katına, üretim miktarının ise 7,5 katına çıktığı kaydedilen bildirgede, "Son yılda üretim alanları yüzde 116, üretim miktarı ise yüzde 53 artmıştır. Bu artış eğiliminin devam edeceği öngörülmektedir. Türkiye'de avokado üretilen alanların yüzde 77'si Antalya'da gerçekleştiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, Antalya'da avokadonun son 1 yılda üretim alanının yüzde 144, üretim miktarının ise yüzde 44 arttığı belirtildi

Türkiye'nin, Avrupa ve Orta Doğu pazarına yakın olması nedeniyle üretimin artması durumunda ihracat şansını artıracağı vurgulanan bildirgede, "Yeşil mutabakat kapsamında AB'nin ithal ettiği ürünlerde karbon ayak izinin azaltımı politikasına göre Türkiye'yi ihracatta avantajlı konuma getirecektir." denildi.

Antalya'da Avokado E-Çalıştayı gerçekleştirildi
Antalya'da Avokado E-Çalıştayı gerçekleştirildi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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