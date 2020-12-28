2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı - Son Dakika

2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı

28.12.2020 16:33
2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı, System.String[]

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Başkanı ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları, BM Global Compact Türkiye tarafından 2017'de hazırlanan Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ne imza atmaya çağırdı.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Başkanı ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları, BM Global Compact Türkiye tarafından 2017'de hazırlanan Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ne imza atmaya çağırdı.

Turkuvaz Medya Grubu ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde düzenlenen Küresel Umut Festivali'nin ilk ayağı "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "2030 Yolu" panelinde konuşan SKD Türkiye Başkanı ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Edin, çevreye ve sürdürülebilir insan yaşamına saygılı fonlar içeren dünya sürdürülebilir finans piyasasına ilişkin bilgiler verdi.

Sürdürülebilir borçlanma piyasasını "tahviller" ve "krediler" ana başlığında ele aldıklarını belirten Edin, "yeşil", "sosyal" ve "sürdürülebilir" alt gruplar bulunduğunu söyledi.

Tahvillerin 2014 yılında, kredilerin ise 2018 ve 2019'dan itibaren büyük bir yükseliş yakaladığını ifade eden Edin, şunları kaydetti:

"İvmelenme çok yeni olmasına rağmen tahvil ve kredilerde oluşan sürdürülebilir borçlanma piyasasının toplam hacmi dünyada 1,5 trilyon doları aştı. Bu sene bu rakam pandemiye rağmen 500 milyar dolara ulaştı ve geçmesi bekleniyor.

Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de sürdürülebilir borçlanma toplamı 4,2 milyar dolar. Bunun 3 milyar doları tahvil ve borçlanma, 1,2 milyarı ise krediler. Bunun içinde hem bankaların hem de özel sektörün borçlanmaları yer alıyor. Bu hacimler henüz istediğimiz seviyelerde değil ancak piyasanın çok hızlı geliştiğini söyleyebilirim."

"Kadın girişimciler için Sosyal Tahvil ihraç ettik"

Ebru Dildar Edin, Garanti BBVA olarak önce "Yeşil Tahvil" ihracı, sonrasında da "Yeşil Bono Prensipleri" ile uyumlu ilk "Yeşil Tahvil" ihracını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Edin, "Yeşil Tahvil" ihracıyla müşterilerinin enerji verimliliği, yeşil enerji, sürdürülebilir ulaşım, su ve atık yönetimi alanında kullanması için fon oluşturduklarını, ardından da Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile kadın girişimciler için "Sosyal Tahvil" ihraç ettiklerini anlattı.

Bu yıl pandeminin ortasında dünyada bir ilke imza atarak sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisi imzaladıklarını belirten Edin, krediye 13 ülkeden 28 bankanın katılımcı olduğunu bildirdi.

Edin, "Kendi borçlanmalarımızda farklı ürünler geliştirmemiz önemli ama daha dönüştürücü güç, bizim müşterilerimiz için kurduğumuz sürdürülebilir kredi yapıları ve kullandırdığımız krediler." dedi.

"Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi, Türk finans sektörü için çok önemli bir dönüm noktası"

SKD Türkiye Başkanı ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Edin, sosyal yönü ağır basan hibrit fonların dünyada yaygınlaşmaya başladığını ifade ederek, Türkiye'deki bankaların da dünyadaki gelişmeleri takip edip bu alandaki yenilikleri bünyesine uyarlamasını beklediklerini kaydetti.

Edin, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi bence Türk finans sektörü için çok önemli bir dönüm noktası. Birleşmiş Milletler (BM) Global Compact Türkiye altındaki başkanı olduğumuz çalışma grubu tarafından 2017 yılında Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'nin lansmanı yapıldı. Bugün Türk bankacılık sektörü aktif büyüklüğünün neredeyse yüzde 40'ını temsil eden 8 banka imzacı. Bu bankalar, proje finansmanı ve kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal etkileri değerlendirmeyi ve gereken aksiyonları alacaklarını beyan ediyorlar.

Ben tüm bankaları bu vesileyle tekrar Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ne imzacı olmaya davet ediyorum. Hatta kamu bankalarını da aramızda görmekten ayrıca memnuniyet duyacağımızı da belirtiyorum. Tüm bankalarla iş birliği halinde hareket etmek ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın geleceği için çok önemli."

"Eşitsizlikler maalesef daha da artacak"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de dünyada artan risk ve kırılganlıkların yanı sıra zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumun daha da derinleşeceğini ifade ederek, "Eşitsizlikler maalesef daha da artacak. Bugün mücadele ettiğimiz konular, mülteci sorunu ve adaletsizlikler daha da derinleşecek. Dolayısıyla değişim ve dönüşüm şart ve bundan kaçmanın imkanı yok." diye konuştu.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise pandeminin dünya ekonomisinin ve sağlık sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu kanıtladığını, bu durumun tüm paydaşlardaki tutum ve davranışları değiştirdiğini, çevreye ve insanlığa saygılı iş yapış şekillerinin önemini artırdığını vurguladı.

Dördüncü, şunları kaydetti:

"Şirketlerimizin artık sadece kar maksimizasyonu amacıyla yönetilmesi yerine kendilerinin de bir hikayesi olması gerektiğine inanıyorum. Yani sürdürülebilirlik anlamında şirketlerin eğer bir hikayesi varsa, bir sosyal etki yaratabiliyorlarsa ve bunun yanında hissedarları için değer yaratabiliyorlarsa sürdürülebilir olur diye düşünüyorum. Ben hep şunu söylüyorum; hissedarlara ve paydaşlara değer yaratmak bir ticari faaliyet olarak elbette ki şirketlerin en önemli görevlerinden bir tanesi ama aynı zamanda o şirketlerin sosyal bir tarafının olması gerekli, tabiri caizse iyi birer vatandaş olmaları gerekli. Buna artık bir masraf kalemi olarak bakmamalı. Artık hem iyi bir vatandaş olabiliriz hem de paydaşlarımıza değer yaratabiliriz."

"Şirket yöneticilerine önemli sorumluluklar düşüyor"

Migros İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu, Anadolu'nun, dünyanın tarım sürdürülebilirliği konusunda çözüm merkezlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, 10 bin bitki çeşitliliği, 3 bin 500'den fazla endemik bitki ve yüzlerce kendine has faunası ile Anadolu'nun, aslında bize çok büyük fırsatlar sunan çok özel bir toprak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin eğitim, tarım, kadın ve teknoloji konusuna odaklanmasıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabileceğini aktaran Rodoslu, şirket yöneticilerine bu konuda önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Rodoslu, "İyi Tarım" uygulamaları ve benzeri sürdürülebilirlik projeleri konusunda sorumluluk alma çağrısında da bulundu.

Birleşmiş Milletler, Müdür Yardımcısı, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı - Son Dakika


Son Dakika

İsrail'de koronavirüs aşısını olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Yaşlı adam kendini bıçakla doğradı! Esnaf son anda yetişti Kısıtlamada vatandaşa yardıma giden muhtara ceza kesildi Dükkanlardaki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına anında müdahale Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al
Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi         
16:17
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı         
15:54
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada         
15:15
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Marketten aldığı maden suyunun içinden örümcek çıktı Marketten aldığı maden suyunun içinden örümcek çıktı         
14:59
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu         
12:35
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 16:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei