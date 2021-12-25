"2031 yılında İstanbul'da sıkışıp kaldım" diyen genç tüyler ürpertti: Burada kimse yok - Son Dakika

Sosyal medyada son günlerde artan zaman yolculuğu vakaları giderek gündemi daha sık meşgul etmeye devam ediyor. Daha önce 2031 yılında İstanbul'da sıkışıp kaldığını iddia ederek, bir video paylaşan genç yeniden gündem oldu.

"TÜM ŞEHİR BOMBOŞ"

Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan genç, tarihlerin 2031'i gösterdiğini ve İstanbul'da kimsenin olmadığını iddia etti. Havaalanı, Taksim meydanı, hastane, toplu taşıma girişi gibi lokasyonlarda çekimler yapan sosyal medya kullanıcısı, kendisine gelen sorulara da çektiği videolar ile yanıt verdi.

"BANA YARDIM EDİN"

Genç, söz konusu videoda insanları aramaya devam ettiğini ancak hiçbir şekilde kimseye ulaşamadığını belirtiyor. Gencin boş İstanbul sokaklarını turlaması ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Kimi kullanıcı hesaba inanırken bir çok kullanıcıda videoların düzenlenmiş ve montajlanmış olduğunu iddia etti.