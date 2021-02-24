Avustralya'nın yanı sıra Endonezya, Macaristan , Çin, Katar ve Almanya da 2032 Olimpiyatları'nın ev sahipliğiyle ilgilendiğini açıklamıştı.

Bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde, Brisbane'in adaylığı IOC oturumunda komite üyelerinin oylamasına sunulacak.

Yönetim kurulunun tavsiye kararını oy birliğiyle onayladığını aktaran Bach, Avustralya Olimpiyat Komitesi ile ileri düzeyde görüşmelere başlanacağını belirtti.

Bach, 2032 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için niyet bildiren adayları değerlendiren komisyonun Brisbane şehrini tavsiye ettiğini belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2032 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için Avustralya 'nın Brisbane kentinin ön plana çıktığını duyurdu.

Son Dakika › Güncel › 2032 Olimpiyatları için en güçlü aday Brisbane - Son Dakika

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