2035 yılı ihracat beklentisi yüzde 93'lük artışla 330,4 milyar dolar - Son Dakika

2035 yılı ihracat beklentisi yüzde 93'lük artışla 330,4 milyar dolar

29.03.2021 14:03
2035 yılı ihracat beklentisi yüzde 93'lük artışla 330,4 milyar dolar, System.String[]

Türkiye'nin 2021-2035 döneminde ihracatının yüzde 93,1'lik artışla 330,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin 2021-2035 döneminde ihracatının yüzde 93,1'lik artışla 330,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bugün tanıtım gerçekleştirilen İhracat 2021 Raporu'na göre, geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatı 169,5 milyar dolarla 165,9 milyar dolarlık hedefin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin küresel mal ticaretindeki payı tarihte ilk kez yüzde 1'i aşarken, toplam ithalat 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,2 oldu.

Geçen yıl en çok ihracatı 25,5 milyar dolarla otomotiv sektörü yaparken, onu 18,3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 17,1 milyar dolarla hazır giyim, 12,7 milyar dolarla çelik, 11,1 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

En yüksek ihracat 15 milyar 975 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, Almanya'yı 11 milyar 237 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 10 milyar 184 milyon dolarla ABD izledi.

Geçen yıl 521,5 milyon dolarlık dezenfektan ve etil alkol, 442,8 milyon dolarlık maske ve önlük, 103,4 milyon dolarlık solunum cihazı ve 117,8 milyon dolarlık tanı kiti ihraç edildi.

Küresel salgının etkisiyle geçen yıl hizmet ihracatında ciddi düşüşler yaşandı. Taşımacılık yüzde 41 kayıpla 14 milyar 268 milyon dolara, turizm geliri yüzde 65,7 düşüşle 10 milyar 220 milyon dolara geriledi.

İhracatta 2035'te küresel sıralamada 28. basamağa yükselmek hedefleniyor

Rapora göre, Türkiye'nin ithalatının 2025'te 240,9 milyar dolar, 2030'da 302,8 milyar dolar, 2035'te 380,6 milyar dolar olması bekleniyor. 2035 ithalatının 2021'e göre yüzde 90 artması ve bu alandaki küresel sıralamada 27'ncilikte yer alınması öngörülüyor.

Bu yıl hedefin 184 milyar dolar olduğu ihracatta ise 2025'te 204,3 milyar dolar, 2030'da 258 milyar dolar, 2035'te 330,4 milyar dolar rakamına ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 14 yılda ihracatta yüzde 93,1'lik artışla küresel sıralamada 28'inci basamakta yer alınması bekleniyor.

Otomotivde 69,9 milyar dolar, kimyevi maddelerde 42,2 milyar dolarlık ihracat beklentisi

Rapora göre, gelecek 14 yıl sonunda en yüksek ihracat yapan sektörler değişmeyecek. 2035'te en yüksek ihracat, 69,9 milyar dolarla otomotiv endüstrisi tarafından yapılacak. Sektörün 2025 ihracatının 38,8 milyar dolar, 2030 ihracatının ise 52,1 milyar dolar olması öngörülüyor.

Kimyevi maddeler ve mamullerinde ihracat beklentisi ise 2025'te 25,2 milyar dolar, 2030'da 32,6 milyar dolar, 2035'te 42,2 milyar dolar. Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 2025'te 19,4 milyar dolar, 2030'da 21,6 milyar dolar, 2035'te ise 24 milyar dolar olması bekleniyor.

Diğer sektörlerin 2035 ihracat beklentisi ise şu şekilde:

"Makine ve aksamları 22,2 milyar dolar, mücevher 18,8 milyar dolar, çelik 17,1 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller 15,6 milyar dolar, elektrik-elektronik 14,6 milyar dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 13,9 milyar dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 13,2 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 11,5 milyar dolar, tekstil ve hammaddeleri 10,7 milyar dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 10 milyar dolar, iklimlendirme sanayi 8,6 milyar dolar, halı 6,7 milyar dolar, bilinmeyen/gizli ürünler 6 milyar dolar, madencilik ürünleri 5,9 milyar dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 4,2 milyar dolar, fındık ve mamulleri 3,1 milyar dolar, deri ve deri mamulleri 3 milyar dolar, yaş meyve ve sebze 2,3 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 2,1 milyar dolar, kuru meyve ve mamulleri 1,8 milyar dolar, tütün 1,3 milyar dolar, gemi, yat ve hizmetleri 0,9 milyar dolar, diğer sanayi ürünleri 0,3 milyar dolar, süs bitkileri mamulleri 0,3 milyar dolar, zeytin ve zeytinyağı 0,1 milyar dolar."

En yüksek ihracat artışı savunma ve havacılıkta yaşanacak

Rapora göre, gelecek 14 yılda en yüksek ihracat artışı beklenen sektörlerin başında savunma ve havacılık sanayi geliyor. 2021-2035 arasında bu sektördeki ihracat artışının yüzde 425 olması bekleniyor.

Savunma ve havacılığı yüzde 297 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 179 ile makine ve aksamları, yüzde 164 ile halı, yüzde 156 ile mücevher sektörü takip ediyor.

Almanya, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2035 yılı ihracat beklentisi yüzde 93'lük artışla 330,4 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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