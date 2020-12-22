2040'a kadar en büyük risk "biyolojik tehlike", "siber tehditler" ve "uzay çatışması" olarak görülüyor - Son Dakika

2040'a kadar en büyük risk "biyolojik tehlike", "siber tehditler" ve "uzay çatışması" olarak görülüyor

22.12.2020 09:11
2040'a kadar en büyük risk

Oxford Üniversitesi'nden Nayef Al-Rodhan, gelecek 20 yılda dünya için en büyük risklerin "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğunu bildirdi.

Oxford Üniversitesi'nden Nayef Al-Rodhan, gelecek 20 yılda dünya için en büyük risklerin "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğunu bildirdi.

Al-Rodhan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için kaleme aldığı yazıda, 2040'a kadar ortaya çıkabilecek 3 yıkıcı riski gündeme getirdi.

Dünyanın çeşitli dönüştürücü teknolojilerdeki benzeri görülmemiş gelişmeyle giderek daha birbirine bağlı ve bağımlı hale geldiğine işaret eden Al-Rodhan, bu durumun faydaları olduğu kadar önemli riskler de taşıdığını kaydetti.

Al-Rodhan, dünyanın 2040'a kadar karşılaşabileceği risklerin "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğuna işaret ederek, uluslararası iş birliğinin bu tehditlere karşı hazırlıklı olmak için önem taşıdığını vurguladı.

Biyolojik tehlikeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu kriz, dünya ekonomisini ve sağlık sistemini uçurumun eşiğine getirirken, Al-Rodhan, Kovid-19 salgınındaki tek önemli noktanın ölümcül bir patojen içerebilecek gelecekteki bir virüse daha iyi hazırlanma ve mevcut yetenekleri artırma eğilimi olduğunu belirtti.

Al-Rodhan, Kovid-19 salgınını izleme ve bilgi paylaşımında devletler arasındaki belirgin iş birliği eksikliğine işaret ederek, gelecekte kendiliğinden veya insan yapımı ortaya çıkacak bir virüsün muhtemelen çok daha tehlikeli olacağını vurguladı.

Böyle bir virüsün kökenini belirleme ve yayılmasını önlemenin sadece bir halk sağlığı önceliği olmadığını belirten Al-Rodhan, aynı zamanda ulusal ve uluslararası bir ekonomik, politik ve güvenlik krizini önlemede de önem taşıdığını kaydetti.

Al-Rodhan, bir başka büyük salgında yüz maskeleri ve ventilatörlerden çok daha fazla ekipmana, bunları temin etmek için çok daha iyi ve hızlı ulusal yanıtlara, uluslararası iş birliğine ihtiyaç olabileceğini aktardı.

Siber tehditler

ABD'de Hazine, Ticaret, İç Güvenlik Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kuruma yönelik yapılan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber saldırının yankıları devam ederken Al-Rodhan, gelecekte büyük risk taşıyan konulardan birinin de siber tehditler olduğunu, bu konudaki olası aksamaların, finansal erimeyi, kritik altyapının çökmesini, nükleer ve biyolojik tesislerin aksamasını sağlayacağını belirtti.

Al-Rodhan, siber saldırıların devletler veya devlet dışı aktörler tarafından tetiklenebileceğini ve ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı.

Uzay çatışmaları

Oxford Üniversitesi'nden Al-Rodhan, uydu sayılarındaki artış, özel sektörün uzay yarışına katılımı, devletlerin güç politikası, ekonomik rekabet ve uzayın barış ile savaştaki karasal meselelerde kritik öneminin uzayın giderek daha çekişmeli ve rekabetçi hale gelmesini sağladığını kaydetti.

Uzay çöplüğünün hızlı büyümesi ve uzayın askerileştirilmesinin potansiyel riskler ve çatışma için tehdit olarak değerlendirildiğine işaret eden Al-Rodhan, son yıllarda kamu ve özel sektör aktörlerinin egemenliklerini ortaya koymaya çalışması ya da uzay teknolojileri ve altyapısının kar getiren fırsatlardan yararlanmaya çalışmasıyla uzayın giderek daha tartışmalı hale geldiğini savundu.

Al-Rodhan, pek çok devlet tarafından "Uzay Kuvvetleri" oluşturulması ve Uydu Karşıtı Silah Testleri (ASAT) yapılmasının uzayın askerileştirilmesine kanıt olarak gösterilebileceğini aktardı.

İnsanlığın sivil uçuşlar, mobil telefon, internet, GPS ve tele-tıp gibi günlük yaşam için giderek ve geri dönülemez biçimde uzaya bağımlı hale geldiğini vurgulayan Al-Rodhan, devletlerin uzay bağlantılı sistemlere bağımlı kaldığını kaydetti.

Dünya Ekonomik Forumu, Büyük Risk, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2040'a kadar en büyük risk 'biyolojik tehlike', 'siber tehditler' ve 'uzay çatışması' olarak görülüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Paraşütlü Noel Baba elektrik tellerinde mahsur kaldı! Kurtarılma anı anbean kameraya yansıdı Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi İran uyrukluların Şeb-i Yelda buluşmasına polis baskını! İşletme sahibi: Hepsi paket servis MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı
Vitoria Guimares forması giyen Quaresma, Santa Clara maçında 1 gol ve 2 asistle oynadı Vitoria Guimares forması giyen Quaresma, Santa Clara maçında 1 gol ve 2 asistle oynadı         
09:20
Şemsiyeleri hazırlayın! 8 il için sağanak, 1 kent için kar uyarısı Şemsiyeleri hazırlayın! 8 il için sağanak, 1 kent için kar uyarısı         
09:00
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu tespit edilip izolasyona alındı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu tespit edilip izolasyona alındı         
08:33
Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti         
08:24
Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır         
07:59
Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: Aşı, koronavirüsün mutasyona uğramış türüne karşı etkili olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: Aşı, koronavirüsün mutasyona uğramış türüne karşı etkili olacak         
07:37
Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü         
00:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 09:47:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2040'a kadar en büyük risk "biyolojik tehlike", "siber tehditler" ve "uzay çatışması" olarak görülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei