'2040 YILINDA 0-14 YAŞ İLE 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS EŞİTLENECEK' - Son Dakika
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'2040 YILINDA 0-14 YAŞ İLE 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS EŞİTLENECEK'

27.03.2022 11:27

PAMUKKALE Üniversitesi'nden Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Şu an ülkemizde yüzde 24 civarında 0-14 yaş arasında, yüzde 10 civarında yaşlı nüfus var. 2040 yılında her iki nüfus eşitlenecek dedi.

PAMUKKALE Üniversitesi'nden Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Şu an ülkemizde yüzde 24 civarında 0-14 yaş arasında, yüzde 10 civarında yaşlı nüfus var. 2040 yılında her iki nüfus eşitlenecek dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 24 arttı. 2016'da 65 yaş ve üstü 6 milyon 503 kişi yaşarken, bu rakam 2021'de 8 milyon 245 bin 124'e yükseldi. Bu rakam aynı zamanda toplam nüfusun yüzde 9,7'sine denk geliyor. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Velittin Kalınkara, yaşlı nüfusunun önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini söyledi.

'GENÇ NÜFUS AZALIRSA ÜRETKENLİK DE AZALACAKTIR'

Yaşlanmanın bir gerçek olduğunu ve bu gerçekliği görerek hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kalınkara, Doğurganlığın ve çocuk sayısının giderek azalması, bunlar önemli faktörler. Yaşam kalitesi ve süresinin uzaması, bunlar birbirini karşılıyor. Ekonomik sürdürülebilirlik olarak baktığımızda genç nüfus ne kadar azalırsa, üretkenlik o kadar azalacaktır. Çalışan kişi sayısı azaldıkça, çalışan kişinin bakımından yükümlü olduğu kişi sayısı da giderek artacaktır dedi.

'YAŞLI NÜFUS YÜKSELECEK, GENÇ NÜFUS DÜŞECEK'

Yaşlı nüfusu daha üretken hale getirmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Kalınkara, Şu an ülkemizde yüzde 24 civarında 0-14 yaş arasında, yüzde 10 civarında yaşlı nüfus var. 2040 yılında her iki nüfus eşitlenecek. Yaşlı nüfusu yükselmeye devam ederken, genç nüfus düşmeye başlayacak. Bu ileride ciddi bir risk olacak. Ne ekonominin, ne üretkenliğin, ne de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği mümkün olacak. Bunun için yaşlıyı daha üretken kılmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte toplumu buna hazırlayacak altyapıyı oluşturmak zorundayız diye konuştu.

'HUZUREVLERİ ÇOK MALİYETLİ'

Yaşlılık Acil Eylem Planı'nın dikkate alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kalınkara, Sadece yaşlıyı güçlendirmek değil; yaşlının yaşadığı mekanları, kentleri bu insanlara uygun hale getirmek zorundayız. Huzurevleri çok maliyetli ve ailelerin bunu kaldırabilme olanağı yok. 2022 rakamları özelde yıllık 155 bin liraya kadar çıkıyor. En azından kendi evinde, çevresinde ve tanıdıklarıyla sürdürdüğünde aslında daha mutlu olacak. Ne kadar nitelikli hizmet verirseniz verin, kendi yaşam alanında olduğu kadar mutlu olmayacaktır ifadelerini kullandı.

'2040 YILINDA 0-14 YAŞ İLE 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS EŞİTLENECEK'
'2040 YILINDA 0-14 YAŞ İLE 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS EŞİTLENECEK'
'2040 YILINDA 0-14 YAŞ İLE 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS EŞİTLENECEK'

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Türkiye İstatistik Kurumu, Pamukkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '2040 YILINDA 0-14 YAŞ İLE 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS EŞİTLENECEK' - Son Dakika


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SON DAKİKA: '2040 YILINDA 0-14 YAŞ İLE 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS EŞİTLENECEK' - Son Dakika
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