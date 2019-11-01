Son Dakika Haberleri: 205 gram kubar esrar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 205 gram kubar esrar yakalandı

205 gram kubar esrar yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, 205 gram Kubar Esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

205 gram kubar esrar yakalandı, System.String[]

Malatya'da, 205 gram Kubar Esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisinin alınmasına müteakip, bir şüphelinin evinde yapılan aramada 205 gram Kubar Esrar maddesi, bir adet kova diye tabir edilen uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
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