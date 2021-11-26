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2050 BÜYÜKÇEKMECE VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI - Son Dakika

2050 BÜYÜKÇEKMECE VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI

26.11.2021 13:53

? Büyükçekmece Belediyesi, 'Gelecek, Sizinle Gelecek' sloganıyla 2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı başlattı.

? Büyükçekmece Belediyesi, 'Gelecek, Sizinle Gelecek' sloganıyla 2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı başlattı. Çalışmayla hızla gelişen iklim değişikliği, şehircilik, teknoloji, çevresel koşullarda ekonomi, kültür ve sosyal alanlarda geleceğin Büyükçekmece'sinin planlanması hedefleniyor.

Büyükçekmece'nin geleceğinin planlanacağı toplumun her kesiminden öneri ve taleplerin ışığında gerçekleşecek olan 2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı başladı. 2 gün sürecek oturumların yapılacağı çalışmada, küresel iklim değişikliği, çevre politikaları, kamusal mekan ve kıyı politikaları, kentsel dönüşüm, ulaşım ve alt yapı politikaları, toplumsal kapsayıcılık ve katılımcı yönetim, gençlerin gözünden Büyükçekmece başlıklı konuları yer alıyor.

TÜYAP Palas Otel'deki çalıştayda, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Yusuf Erbay, Prof. Dr. Mahmut Güler, Prof. Dr. A. Menaf Turan, Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum, Prof. Dr. Ebru Erdönmez, Prof. Dr. Fatih Terzi, Prof. Dr. Erbay Arıkboğa, Prof. Dr. Peyami Çelıkcan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Prof. Dr. Kemal Görmez, Doç. Dr. Fatma Ayçim Türer, Doç. Dr. Murat Yaman, Doç. Dr. Hüseyin Onur Tezcan, Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Dr. Murat Güney, Dr. Bilge Kağan Şakacı, Hidrobiyolog M. Levent Artüz, Dr. Gökçer Okumuş, Merkez Valisi Kayhan Kavas ve Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık'ın söyleşileri olacak.

KARAYALÇIN: ÇOK DOĞRU PLANLANAN BİR ÇALIŞTAY

Çalıştayın açılışında konuşan eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, 'Çalışmayı son derece önemsiyorum. Çalıştayın tasarımının çok doğru ve başarılı bir biçimde yapıldığı kanısındayım. 2050, 29 yıl sonrasının öngörülmesini gerektiriyor. Dünyadaki teknolojik gelişim bırakın 30 yıl sonrasını 5-10 yıl sonrasını bile rahat bir şekilde planlayabileceğimiz bir şekilde görmeyi engellemektedir. Ancak dünya kentleri 2030 ve 2050 iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda bir çalışma sürecinin içine girdi. Ben konuyu bu bağlamda ele alınmasını doğru buluyorum. Hasan Akgün'ün konuşmasını zevkle dinledim. Konuşmasında geçmiş 30 yılın muhasebesini yaparak gelecek 30 yılın ufuk çerçevesini çizdi. Çalışmanın İstanbul'daki diğer ilçeler tarafından örnek alınmasını diliyorum' diye konuştu.

AKGÜN: ÇALIŞTAY 7 AY SÜRECEK

Bu çalışmanın ilçeye vefa borcu olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise 'Bugün bir belediye başkanı olarak son derece anlamlı, bizi mutlu eden gelecek adına güzel bir çalıştay başlattık. Çalıştay 7 ay sürecek haziran sonu itibariyle 2050 Büyükçekmece Vizyonu belgesini ortaya koyarak paydaşlarımızla paylaşacağız. Bütün bu süre içerisinde toplumun her katmanı projenin içerisinde yer alacak. Bilim insanları katmanlardan aldığımız bilgi ve belgeleri yoğurarak bilimsel hale getirecek ve Büyükçekmece'nin iddialı olarak ortaya koymuş olduğu 2050 belgesini sonuçlandıracak. 2050 çok uzun bir süreç ama dünya hızla değişiyor. Şehirlerin korunması geleceğin en azından kaba hatlarıyla ortaya konulması önem arz ediyor. Yoksa ormanlarınız, gölleriniz, yeşil alanlarınız gider. Bu alanların korunması ve sürdürülebilir olması için prensiplerin ortaya konması lazım. 6-7 ayda bu çalışmaları yapacağız' dedi.

AVRUPA SERA GAZINI 2050'DE SIFIRLIYOR

2050 Büyükçekmece Vizyonu üzerinde 1 yıldır çalıştıklarını aktaran Akgün, 'Neden 2050 diyoruz' Çünkü yeşil mutabakat planı gereğince Avrupa sera gazını 2050'de sıfırlayacağını ortaya koydu. Biz de 2050'yi bu nedenle belirledik. Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği ve hava kirliliğiyle mücadeleyi öne çıkaran birçok belgeyi imzaladık. Bu belgelere uyarak Avrupa'nın gittiği yolda şehirlerin daha yaşanabilir, korunabilir ve sürdürülebilir hizmetlerin şehrin bütün katmanlarıyla ortaya konulmasını hedefledik. Bu nedenle 1 yıldır üzerinde çalıştığımız 2050 Büyükçekmece Vizyonu'nu başlattık ve ortaya koyduk. Söyleyecek çok şey var ama asıl söyleyeceklerimizi 6-7 ay sonra söyleyeceğiz. 2050 Büyükçekmece Vizyonu, çok sayıda bilim insanının katılımıyla başlatılması benim için ayrıca önem arz ediyor. Şehir, iklim, çevre uzmanları da projede yerlerini alacak? ifadelerini kullandı. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ruşen Keleş de çalışmanın önemine dikkat çekerek, 'Bu çalışmayı olumlu belediyecilik anlayışı olarak değerlendiriyorum. 2050 vizyonu gibi uzunca bir vadeyi içine alacak sürede neler yapılabilir konularının konuşulması elbette yararlıdır. Gidişat belli iklim değişikliği, katılımcılık, sosyal belediyecilik, gençlerin bu konulara ilgisi gibi programda önemli konu başlıkları var. 30 yıl sonrasını görmenin teknik bakımından kolay olmaması bu konuları gündeme alıp tartışmayalım anlamına gelmez. Çok yararlı bir iş yapıldığını düşünüyorum' dedi.

2050 BÜYÜKÇEKMECE VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI
2050 BÜYÜKÇEKMECE VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI
2050 BÜYÜKÇEKMECE VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI
2050 BÜYÜKÇEKMECE VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI
2050 BÜYÜKÇEKMECE VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Başbakan Yardımcısı, Murat Karayalçın, Büyükçekmece, Ruşen Keleş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2050 BÜYÜKÇEKMECE VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2050 BÜYÜKÇEKMECE VİZYONU ÇALIŞTAYI BAŞLADI - Son Dakika
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