2050'DE YAŞANABİLECEK TARIMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN 24 SAAT SÜREYLE FİKİR MARATONU YAPTILAR - Son Dakika

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi'nde 35 öğrenci, 2050'de tarımsal üretimde yaşanacak sorunlara çözüm için 24 saat süren fikir maratonu olarak bilinen 'Hackathon' (yazılım yarışması) yaptı. Öğrenciler, yanlış sulamayla ortaya çıkan su israfının minimum düzeye indirilebilmesi, kapalı alanlarda tarım yapılabilmesi ve tarımda teknolojinin geliştirilmesi için projeler geliştirdi.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi tarafından, tarım arazilerinin daha verimli hale getirilmesi, yanlış sulamayla ortaya çıkan su israfının minimum düzeye indirilebilmesi ve kapalı alanlarda tarım yapılabilmesi amacıyla düzenlenen 'Tarımda Dijital Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' amacıyla fikir maratonu düzenlendi. Saat 10.00'da Kristal Girişimcilik merkezlerinde kendilerine ayrılan stantlarda çalışmaya başlayan 35 öğrenci, 2050 yılında karşılaşabilecek sorunlarla ilgili hem fikir maratonu yaptı hem de tarımda dijitalleşme için proje geliştirdi. Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri sundu.

REKTÖR ÇAKMAK ÖĞRENCİLERİ DİNLEDİ

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, fikir maratonunda öğrencilerin yanında oldu. Rektör Çakmak, merkezde, gruplar halinde çalışan öğrencilerle sohbet etti, projeleri hakkında bilgi aldı. Merkezde, tarımsal sulamada teknolojinin kullanımına yönelik düzenlenen etkinliğini 24 saat sürdüğüne değinen Rektör Prof. Dr. Çakmak, "2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar olacağı hesaba katıldığında üretim gerçekleştirilmesi için, zirai amaçları için ekilebilir arazi ihtiyacının 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla günümüzde yapılan ziraat çalışmalarının ekilebilir araziler ve tahıl üretimi noktasında ciddi sorunlar oluşturacağı bilim insanları tarafından tahmin ediliyor. Bugün burada, aslında geleceğin sorunlarına şimdiden teşhis koyma, birtakım çözüm önerileri üretme yönünde genç girişimcilerimiz çalışmalar gerçekleştiriyor. Nesnelerin interneti gibi dijital alt yapı ve dijital enstrümanlar kullanmak suretiyle, ziraatta teknolojiye dayalı üretim modelinin geliştirilmesi yönünde projeler yapılıyor. Böylece sulamadan tutun da gübrelemeye varıncaya kadar maalesef verimsiz yapılan birçok çalışmanın teknolojinin kullanılması suretiyle tamamen verimli hale getirilmesi, gelecekte öngörülen bu gibi sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor" diye konuştu.

Çalışmaya, 'topraksız tarım gelişimi' konusunda yaptığı projeyle destek veren Ahmet Yerlici, insanların ev, ofis gibi ortamlarla topraksız tarım yaparak yaşam alanlarında gerekli vitaminleri sağlayan bitkileri evlerinde üretmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

MANGAL VE ÇAY MOLASI

Saat 10.00'da çalışmaya başlayan öğrenciler, saat 22.00'de Prof. Dr. Çakmak ile birlikte mangal ve çay molası verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu Kristal Girişimcilik Merkezi'nin bahçesinde mangal yakan öğrenciler, çay içip yemek yedi. Mola sırasında çalan müzik eşliğinde eğlenen girişimci öğrenciler, daha sonra yeniden, ertesi sabah 10.00'a kadar sürecek çalışmaları için stantlarının başına gitti.

EN İYİ PROJE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Fikir maratonu, Kristal Girişimcilik Merkezi'nde saat 10.00'da sona erdi. 24 saat süreyle sorunları konuşan öğrencilerin çözüm için yaptıkları projeler de ETÜ'deki konunun uzmanı akademisyenler tarafından değerlendirildi. Akademisyenler, 'kapalı alan tarımda iklim verimliliği' projesini birinci seçerken, 'kapalı alan tarımında internet teknolojilerinin geliştirilmesi'ni ikinci, 'geleneksel tarımda sulama verimliliğinin artırılması' projesini de üçüncü olarak belirledi. Projeleri dereceye giren öğrencilere, ödüllerini de ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak verdi.