"2050 yılında dünyanın yüzde 52'si miyop olabilir"

Miyopi yani uzağı görememe en sık görülen göz bozukluklarının başında geliyor. Teknoloji ile iç içe yaşam tarzı geliştikçe miyopinin görülme sıklığının da ciddi oranda arttığına dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Göktuğ Demirci "2050 yılında dünyanın yüzde 52'sinin miyop ve bunların yüzde 10'unun -6.00 numaradan yüksek olacağı tahmin ediliyor. Gözlük kullanımı sadece hastanın yaşam kalitesini arttırır miyopiyi tedavi etmez. Miyopiyi engellemek için çocuklarınızı bol bol dışarı çıkarın, uzağa baktırın" dedi.

Medipol Üniversitesi Vatan Klinikleri Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Göktuğ Demirci, her yaşta görülebilen miyopiye karşı uyardı. Doç. Dr. Demirci, uzağı görememe probleminin günümüzde dünyadaki en yaygın göz bozukluğu olduğuna dikkati çekerek "Miyopi kelimesinin kökeni Yunanca'dan geliyor ve Latince 'gözünü kısma' anlamını taşıyor. Miyoplar gözlerini kıstıklarında uzağı daha net görürler" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA"

Özellikle çocuklarda miyopinin hızla arttığına işaret eden Doç. Dr. Demirci, şöyle devam etti: Çocuklarda görme bozukluğunun önde gelen nedeni miyopidir ve görülme sıklığı hızla artmaktadır. 2010 yılında yaklaşık 1.9 milyar insan yani dünya nüfusunun yüzde 27'si miyoptu. Bunların 70 milyonunun yüksek miyopisi yani -6.00'dan yüksek numarası vardı. 2050 yılında dünyanın yüzde 52'sinin miyop ve bunların yüzde 10'unun -6.00'dan yüksek olacağı tahmin ediliyor. Miyopi, insanların yaşam kalitesini azaltmanın yanında ülkelerin ekonomisine büyük zararlar veriyor. 2010 yılında yapılan bir çalışma dünyanın üretim gücünde 200 milyar dolar zarara neden olduğunu göstermiştir.

"GÖZLÜK TEK BAŞINA TEDAVİ SAĞLAMAZ"

Doç. Dr. Demirci, miyopinin kesin bir nedeni bulunamadığına da değinerek şunları söyledi: "Bilimsel çalışmalar sadece genetik ve yakın çalışma yanında birçok faktörün etkisi olduğunu gösterdi. Miyopinin tedavisinde gözlük kullanımı sadece hastanın yaşam kalitesini arttırır hastalığı tedavi etmez. Günümüzde bilimsel çalışmaların amacı miyopi epidemisini durdurmaktır. Yeni teknolojik çalışmalarla miyopinin durdurulması amaçlanıyor. Örneğin çocuklar için geliştirilen özel kontakt lensler, mikroformülasyonlu özel damlalar gibi."

"AÇIK HAVADA GEZEREK ENGELLEYİN"

Uzakdoğu ülkelerinde okul çağında daha şimdiden miyopi oranının yüzde 90 oranına ulaştığını belirten Doç. Dr. Demirci, dünyada miyopiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları şu şekilde açıkladı: "Ekim 2019'da Singapur Göz Sağlığı Enstitüsü miyopi araştırma fonu için 26 milyon dolarlık yatırım yaptı. Çin'de ise çocukların en çok vakit geçirdiği yerler olan okullarda ders süreleri kısaltılıp teneffüs süreleri uzatıldı. Hatta bununla yetinilmeyip okullar camdan yapılmaya başlandı. Teknoloji ve ilaçların yanında en önemli miyopi engelleyici ise açık havada gezmektir. Biz kendi çocukluğumuzda sokakta oyun oynayarak, tek kanallı ve gece 12'den sonra kapanan siyah beyaz bir televizyonla büyüdük. Ne yazık ki yeni jenerasyon kapalı alanlarda uzaktan çok yakına bakarak, minimum hareketle büyüyor."

"GÜN IŞIĞINA ÇIKIN, UZAĞA BAKIN"

Doç. Dr. Demirci, dünya genelindeki çarpıcı oranlar hakkında da bilgi vererek sözlerini şöyle noktaladı: "Bugün Uzakdoğu'daki yüzde 90 miyopinin tersine Afrika'da miyopi oranı yüzde 10. Bilimsel çalışmalar da gün ışığının özellikle ultraviyolenin gözün uzamasını engellediğini sonuç olarak miyopiyi engellediğini gösteriyor. Sonuç olarak miyopi sıklığı geçmişten günümüze sürekli artmakta. Bundan 400 yıl önce Kepler miyop olmasının nedenini çok fazla yakın okumasına bağlamış ve 1904'te Dr. Henry Edward Juler 'Belki de miyopi ilerlediğinde hastalara deniz yolculuğuna çıkmalarını önerebiliriz' demiştir. 100 yıl sonra da biz miyopi riski olanlara gün ışığına çıkın ve bol bol uzağa bakın diyoruz."

- İstanbul