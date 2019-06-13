2054 yılına kadar ehliyetine el konuldu
5 saat önce
Kırıkkale'de trafikte tehlikeli araç kullanan alkollü sürücü, hakkında yapılan 9 defa cezai işlemin ardından 2054 yılına kadar ehliyetine el konularak trafikten men edildi.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:43 Kaynak: İHA
'de trafikte tehlikeli araç kullanan alkollü sürücü, hakkında yapılan 9 defa cezai işlemin ardından 2054 yılına kadar ehliyetine el konularak trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de trafikte tehlikeli araç kullandığı iddiasıyla polis tarafından durdurulan B.S., hakkında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde 5 yıl içerisinde 8 defa alkollü araç kullanma ve çeşitli nedenlerden dolayı 2049 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Trafik polisi tarafından 48/5'den 9. kez yapılan işlemde 5 yıl daha ceza alan sürücü B.S., 2054 yılına kadar trafikten men edildi. Aracı ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE
Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı
Apartmandaki kötü koku cesedi ortaya çıkarttı
Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!
11 aylık bebeğin üzerine sıcak çorba atan kadın hamile olduğu için ceza almadı