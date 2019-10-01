Son Dakika Haberleri: 206 polis 100 yeni motosikletle göreve başladı (1)
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206 polis 100 yeni motosikletle göreve başladı (1)

1 saat önce

Mertcan ÖZTÜRK /İstanbul DHAİstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne yeni alınan 100 motosiklet ile 206 polis göreve başladı.

206 polis 100 yeni motosikletle göreve başladı (1), System.String[]
Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA
İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne yeni alınan 100 motosiklet ile 206 polis göreve başladı.
Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen motosiklet teslim törenine Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ilçe ve bazı şube müdürleri katıldı. Özel Hareket Polisleri Beşiktaş ve Eminönü vapur iskelelerinin çatısında geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı görüldü. Çalışkan'ın yaptığı kısa konuşma ardından göreve yeni başlayan 206 yunus polisi motosikletlere bindi. Motosikletli polisler görev yapacakları ilçelere doğru hareket etti.

Görüntü Dökümü
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-Polislerden görüntü
-Çalışkan'ın konuşması
-Yunusların motor binmesi
-Motorların ayrılması
-Genel ve detaylar


Motosiklet, İstanbul, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:28 Kaynak: DHA
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