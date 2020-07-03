"207 millet bahçesi tamamlandığında, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak" - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yapımına devam ettiğimiz 207 millet bahçesi tamamlandığında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak, şehirlerimiz nefes alacak" denildi. Bakan Murat Kurum 'da paylaşımı kendi hesabından paylaştı.

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