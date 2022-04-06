208 depremzede evlerine kavuştu - Son Dakika
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208 depremzede evlerine kavuştu

06.04.2022 10:12
208 depremzede evlerine kavuştu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde işlemleri tamamlanan 208 konutun anahtar teslim işlemleri tamamlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde işlemleri tamamlanan 208 konutun anahtar teslim işlemleri tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun yapılması için başlatılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Binlerce konut hak sahiplerine teslim edildi. Depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde de kurası çekilen 208 deprem konutunun anahtar teslim işlemleri tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuştu.

(Kamil Can Kılıç/ İHA)

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Kaynak: İHA

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