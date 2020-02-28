209 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikke, birer testi ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi'nde bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda O.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan aracında ve üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikke, birer testi ve gözyaşı şişesi olmak üzere 209 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.