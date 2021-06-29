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"21. Afyonkarahisar Caz Festivali" - Son Dakika

"21. Afyonkarahisar Caz Festivali"

29.06.2021 10:52

"21. Afyonkarahisar Caz Festivali", 3 günlük yoğun programıyla devam ediyor.

"21. Afyonkarahisar Caz Festivali", 3 günlük yoğun programıyla devam ediyor.

NG Afyon'da gerçekleşen etkinliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren, festivalin Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Caz festivalinin 2001'in mayıs ayında, klasik müzik festivalinin ise ekim ayında başladığını söyledi.

Başkadem, ilk festivalin yapıldığı 21 yıl önce, Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesinin katkı verdiğini belirterek, "İkinci yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verdi, böyle bir festivale. O günden bu tarafa da açıkçası Afyonkarahisar Valiliği ve belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının kesintisiz desteğiyle bugünlere gelebildik." dedi.

Festivalin gerçekleşmesinde sponsorların büyük katkısı olduğunun altını çizen Başkadem, etkinliğe Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası ile diğer sponsorların da destek verdiğini vurgulayarak, "Zaman çok çabuk geçiyor, NG Afyon en sıkıntılı günlerde bizi sahiplendi ve bu sene olduğu gibi, ev sahipliği yapıyor 7-8 senedir. Geçen sene pandemiye rağmen gerçekleştirebildik. Bu yıl 21. yılı. Pandemiye rağmen, canlı olarak Çekya'da getirdiğimiz sanatçılarla devam ediyoruz." diye konuştu.

Hüseyin Başkadem, festival programının önceki yıllarda bir hafta ila 10 gün sürdüğüne işaret ederek, "Biz 3 güne sığdırdık bu yılı. 3 gün içerisinde ama yoğunlaşmış program. Dört konser verilen günümüz var. İnsanları sanatın iyileştirici gücü etrafında toplamaya çalışıyoruz. En önemlisi de NG Afyon'un bahçesinde, açık hava konseriyle beraber, Afyon'un bir turizm şehri olduğunu vurgulamak için pandemiye rağmen büyük bir cesaret gösterip, yurt dışından, Çekya'dan yabancı gruplarımızla açılışı yapıyoruz."

"Avrupalı Afyon ortaya çıkıyor"

Dünyayı etkisi altına alan Kovid 19'un yaşandığı bir döneminde bu etkinliği sunmanın çok önemli olduğunun altını çizen Başkadem, şunları söyledi:

"Ben siyasete hiçbir zaman karışmam ve bulaşmam ama ülke sevgimden dolayı bunu vurguluyorum; Türkiye, turizm açısından, dünyada çok makbul olmayan bir ülke gibi gösteriliyor ama buraya yabancı sanatçıları getirmemizin en önemli sebebi bu. Şok oluyorlar. 16 yıldır yurt dışıyla, Avrupa ile sürdürdürülebilirliği devam ettirmemizin en önemli nedeni, gelen sanatçılar, Avrupa'ya gittiği zaman Türkiye'yi anlatıyor. İstanbul, Antalya ve diğer turizm şehirlerinin dışındaki Afyon'u anlata anlata bitiremiyorlar. Havasını, termal turizmini, yemeklerini... Bir de bütün bunların üstüne caz ve klasik müzik festivali olan bir şehir olduğunu anlattıkları zaman, işte turizm o zaman başlıyor, 'Avrupalı Afyon' ortaya çıkıyor."

Sanatseverlerin Afyonkarahisar'da açık havada, çimenlerin üzerinde konser izlemesini hedeflediklerini, ayrıca açık havada caz konserlerini turizme kazandırmak istediklerini ancak bunun yanı sıra etkinliklerin bazılarını Facebook ve YouTube'dan yapılacak canlı yayınlarla paylaşacaklarını aktaran Başkadem, şöyle konuştu:

"(Afyonkarahisar Caz Festivali) Ülkemizin turizm potansiyeli için çok önemli bir harekettir. Bunu iyi okumak lazım. Afyon'un dışında, keşke Kırşehir'de, Malatya'da, Yozgat'ta, Uşak'ta, Akşehir'de, Konya'da, Van'da, Diyarbakır'da, Ardahan'da da bu kadar uluslararası ilişkisi ve sürdürülebilirliği olan sanatsal etkinlik, hepimizin hedefi olsa. Dünyanın en önemli turizm beldesi olan Türkiye, tarihiyle, turizm potansiyeliyle ortaya çıktığı anda başka bir Türkiye olacağız. O yüzden bunu çok önemsiyoruz. Herkese iyi festivaller diliyorum."

Üç gün boyunca konserler, sergiler, canlı yayınlar ve söyleşilerin gerçekleşeceği festival, yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturacak.

Etkinlik bugün David Kudrna Quartet, ile Jan Balek Trio konserleriyle devam edecek. Festivalin son günü olan yarın ise 15.00'te gazeteci-yazar Yalvaç Ural bir söyleşi yapacak, 17.00'de Mikulas Pokorni Trio, 19.00'da The Alice Project, 20.00'de ise Lucia Bakaiova ve ABB Kent Orkestrası Kemal Günüç Dörtlüsü sahne alacak.

Caz Festivali, Karahisar, Turizm, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '21. Afyonkarahisar Caz Festivali' - Son Dakika


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