21 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Ağustos 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

21 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

01:00 Maç Saati

01:30 Transfer

02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth

02:45 Maç Saati

04:00 beIN Manşet

04:30 Transfer

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

05:30 Avrupa Özel

05:45 Z Raporu

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

06:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

07:00 Süper Lig En İyi 10 Asist

07:00 Gol Kralı Alexander Sorloth

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:15 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi

10:15 Süper Lig Top 10 Kurtarış

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

13:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:30 Gol Kralı Alexander Sorloth

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Kolaysa Anlat

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

15:00 Transfer

15:30 Maç Saati

16:00 Maç Saati

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:00 Süper Lig Top 100 Gol

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 Süper Lig Haftanın Golleri

17:45 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi

18:00 Transfer

18:00 beIN Manşet

19:00 Transfer

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

20:00 Avrupa Özel

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 Kolaysa Anlat

21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

21:50 Sevilla - Inter

22:00 Maç Saati

22:45 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Sevilla - Inter

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 06:42

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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