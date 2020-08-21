21 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm
00:30 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
02:15 Tehlikeli Yürüyüş
02:45 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
04:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
04:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
05:50 Asuman'la Sevgili Dünürüm
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
12:45 Kuaförüm Sensin
16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
20:00 Güldür Güldür Show
22:00 Tehlikeli Yürüyüş
23:30 Kelebekler