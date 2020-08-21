21 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 G.D.O. Kara Kedi
01:15 Jurassic Park
02:30 Aramızda Kalsın
04:30 Kara Sevda
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 G.D.O. Kara Kedi
20:00 Devlet Kuşu
21:45 Devlet Kuşu
22:00 Çember: Kurtar Beni
23:45 Medcezir