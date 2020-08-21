21 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 06:42

Kaynak: InterSinema.com

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