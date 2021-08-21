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21 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

21.08.2021 06:42
21 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

02:30 Transfer

04:00 Maç Saati

05:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Gamer

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Süper Lig Maç Özetleri

13:00 Maç Saati

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Maç Saati

17:00 Gamer

18:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Spor Turu

21:00 Transfer

23:00 Gamer

21 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Transfer, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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