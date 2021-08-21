Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Sivasspor - Kopenhag
03:45 Başlama Vuruşu Maç Sonu
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:25 Finlandiya - Hollanda
19:00 Spor Merkezi
20:25 Yılport Samsunspor - Balıkesirspor
22:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika