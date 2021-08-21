Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:25 Seksenler
02:55 Benim Adım Melek
05:35 Muhteşem Kraliçe
06:55 Yeşil Deniz
09:35 Yedi Numara
11:50 Seksenler
14:30 Seksenler
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber
20:00 Görevimiz Tehlike 5
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika