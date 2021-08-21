21 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:25 Seksenler

02:55 Benim Adım Melek

05:35 Muhteşem Kraliçe

06:55 Yeşil Deniz

09:35 Yedi Numara

11:50 Seksenler

14:30 Seksenler

17:45 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber

20:00 Görevimiz Tehlike 5

22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi