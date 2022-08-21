21 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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21 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

21.08.2022 06:42
21 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Ağustos 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Fta Antalyaspor-trabzonspor

03:45 1. Lig Maç Özetleri

04:00 A. Hatayspor - Gaziantep Fk

05:45 1. Lig Maç Özetleri

06:00 Fta Antalyaspor-trabzonspor

07:45 1. Lig Maç Özetleri

08:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa

09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:00 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor

13:30 M. Başakşehir - Y. Kayserispor

14:00 Süper Hikayem

15:00 Süper Lig Top 100 Gol

16:00 Fta Antalyaspor - Trabzonspor

17:45 Süper Lig Maç Özetleri

18:15 M. Başakşehir - Y. Kayserispor

18:50 Maç Başlıyor

19:15 M.başakşehir - Y.kayserispor

21:15 beIN Süper Lig

21:45 Beşiktaş - V.f.karagümrük

23:45 beIN Süper Lig

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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Antalyaspor, Trabzonspor, beIN, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 21 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 21 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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