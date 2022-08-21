Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Dünyanın Sonu
02:45 Arda ile Omuz Omuza
03:30 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Seversin
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Öldürme Arzusu
22:15 Öldürme Arzusu
Son Dakika › TV › 21 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika