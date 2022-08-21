21 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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21 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

21.08.2022 06:42
21 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

21 Ağustos 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Duy Beni

03:15 Erkenci Kuş

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Ah Nerede

12:30 Erkenci Kuş

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Duy Beni

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Duy Beni

YORUMLAR
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20 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 20 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Duy Beni, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 21 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 21 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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