Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Y. Samsunspor - Eyüpspor
03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:20 FIFA Magazin
04:45 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Altınordu - Sakaryaspor
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
09:45 34. Kıtalar Arası Yüzme Yarışı
11:30 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol Transfer
15:55 Spor Takvimi
16:00 Spor Haftasonu
16:55 Pendikspor - Altay
19:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
19:10 Yeni Malatyaspor - Adanaspor
21:15 Stadyum
21:40 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
22:30 Stadyum
22:45 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
23:45 Stadyum
Son Dakika › TV › 21 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika