Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:15 Balkan Ninnisi
04:05 Bu Toprağın Sesi
04:50 Şefin Sağlıklı Masası
05:35 Kalk Gidelim
09:00 Payitaht Abdülhamid
12:35 Mükemmel Eşleşme
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
22:25 Balkan Ninnisi
Son Dakika › TV › 21 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika