21 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılı takım, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

17.30 Teknik direktör Ünal Karaman ve Jose Sosa basın toplantısında konuşacak.

18.00 Temsilcimiz, AEK maçı öncesinde son çalışmasını gerçekleştirecek.

AEK Teknik Direktörü Miguel Cardoso ve bir futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Yunan ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

ATLETİZM

Bursa'da Türkiye Atletizm Ligleri'nde Süper Lig ve 1'inci Lig'de final kademesinin son günü.

- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.