Son Dakika Haberleri: 21 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi
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21 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

1 saat önce

GALATASARAY11.00 Sarı kırmızılı takım, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

21 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı takım, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR
17.30 Teknik direktör Ünal Karaman ve Jose Sosa basın toplantısında konuşacak.
18.00 Temsilcimiz, AEK maçı öncesinde son çalışmasını gerçekleştirecek.
AEK Teknik Direktörü Miguel Cardoso ve bir futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
Yunan ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

ATLETİZM
Bursa'da Türkiye Atletizm Ligleri'nde Süper Lig ve 1'inci Lig'de final kademesinin son günü.

- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.


Beşiktaş Spor Kulübü, Başakşehir, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:35 Kaynak: DHA
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