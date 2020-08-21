21 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

VOLEYBOL13.30 Ülkemizi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlarımız kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank; erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkas Spor 'un grup aşamasındaki rakipleri belli olacak. Kura çekimi, Lüksemburg 'da bulunan Avrupa Yayın Merkezi'nde yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:26

Kaynak: DHA

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