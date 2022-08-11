İZİN ÇIKMAYAN ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NİN BİLETLERİ SATIŞTA; GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR - Son Dakika
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İZİN ÇIKMAYAN ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NİN BİLETLERİ SATIŞTA; GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

11.08.2022 16:43
İZİN ÇIKMAYAN ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NİN BİLETLERİ SATIŞTA; GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

21 Ağustos'ta yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne, kaymakamlıkça izin verilmedi.

21 Ağustos'ta yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne, kaymakamlıkça izin verilmedi. Bilet satışları internet üzerinden devam ederken, festivalin yapılması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izin verilmemesinin nedeninin, önceki yıllarda düzenlenen festivallerde yaşanan olumsuzluklar ile halk tarafından yapılan şikayetler olduğu belirtildi.

İlk olarak Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi Altınkum sahilinde, 2005 yılında düzenlenmeye başlanan Zeytinli Rock Festivali, 4 yıl sürdü. Festivalde çıkan olaylar ve sonrasında organizasyon firmasıyla yaşanan anlaşmazlıklar üzerine festival, bir daha Edremit'te yapılmadı. Daha sonra festival, 2 yıl peş peşe 'Rock Tatili' adı altında Foça'da düzenlendi ardından 4 yıl festivale ara verildi. Rock müzik şarkıcısı Umut Kuzey'in 2014 yılında devreye girmesiyle festival, yeniden Edremit'te düzenlenmeye başlandı. Bir sonraki yıl festivalin 3 gün olan süresi 4 yıla çıkarılıp, ilk kez iki sahne birden kuruldu. Sonraki yıllarda 5 gün devam eden Zeytinli Rock Festivali'ne, 2019 yılında Edremit Kaymakamlığı tarafından önce izin verilmedi ancak yapılan görüşmeler sonrası sorun giderildi. 2020 yılına gelindiğinde ise festival için gerekli planlamalar yapıldı ancak pandemi nedeniyle yapılamadı.

Bu yıl 17-21 Ağustos'ta yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali, Burhaniye ilçesine alındı. Zeytinli Rock Festivali'nin sosyal medya hesaplarından Ocak 2022'de yapılan açıklamada, Burhaniye Belediyesi ile 10 yıllık anlaşma yapıldığı ve biletlerin satışa çıktığı belirtildi. Orjan ve Denetko sahil siteleri arasındaki belediyeye ait boş arazide yapılması planlanan festival için organizasyon firması tarafından dozerlerle bir süre önce çalışma başlatıldı. Çalışmalar sürerken, festivale Burhaniye Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi.

KAYMAKAMLIKTAN İPTAL GEREKÇESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Burhaniye Kaymakamlığı'nca konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, Milyon Yapım Organizasyon Firması tarafından 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi Orjan Sahil Sitesi'ne yakın bölgede düzenlenmesi planlanan kamplı Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin başvurusu, daha önceki yıllarda düzenlenen Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan çeşitli olumsuzluklar ile vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve yakınmalardan dolayı Burhaniye Kaymakamlığı tarafından uygun görülmeyerek 05 Ağustos'ta gerek telefonla gerekse yüz yüze defalarca izin verilmeyeceği iletildiği halde süreci ısrarla devam ettiren ilgili firmaya yazılı olarak bildirilmiştir denildi.

Bilet satışları internet üzerinden devam ederken, festivalin yapılması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Burhaniye Belediyesi'nin, içki içilmesine izin verilmeyecek alternatif etkinlik düzenlenmesi için meclis toplantısı yapmayı planladığı öğrenildi.

ORTAK AÇIKLAMA FESTİVALİ İSTEMİYORUZ

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi, Eğitim Bir Sen Burhaniye Şubesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Burhaniye Şubesi Diyanet Sen Burhaniye Şubesi ve Türk Kızılay Burhaniye Şubesi, ortak basın açıklamasıyla Zeytinli Rock Festivali'nin yapılmasına karşı olduklarını duyurdu. Açıklamada, Bu yıl düzenlenecek olan güzel beldemizi çekirge sürüsü girmiş gibi darmadağın edecek ve ekonomik getirisi olacakmış yanlış algısı ile sözde 'gençlerin özgürlüğü' adı altında bütün kötülüklerin anası alkolün su gibi içildiği, her ne kadar festival alanına girişlerde aramaların sıkı yapıldığını bilsek de arama öncesi cadde ve sokaklarda envaiçeşit uyuşturucu-uyarıcı maddelerin satılıp kullanıldığı kuvvetle muhtemel olan festival alanı ve Burhaniye cadde-sokaklarında hiç örf adetle uyuşmayan milli duygu ve geleneklerimizde olmayan fuhşu alenileştiren, esnafa da belirgin bir getirisinin olmadığını düşündüğümüz 'Zeytinli Rock Festivali'nin beldemizde, ilçemizde, ilimizde yapılmasını istemiyoruz denildi.

'FESTİVALİN YAPILMAYACAĞI HABERİYLE ŞOK OLDUK'

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ise Daha önce Edremit ilçesinde tüm ilişkilerini kesen Umut Kuzey sonrasında festivalin yapılması için ilçemize geldi. Belediyemiz tarafından karavan kamp olarak kullanılan bölgede, düzenleme çalışmaları başladı. Bütün gençlerimiz ve esnafımız yaz sezonu değerlendirecek bu çalışmayı bekliyordu. Birden festivalin yapılmayacağı haberiyle biz de şok olduk. Esnaf ve pazar ziyaretlerini sürekli sürdüren valimiz ve kaymakamımız halkın içindeler. Yine belediye başkanımız da bürokrasiyi iyi bilen birisi. Önümüzdeki hafta içine doğru festivalin için gereken izinlerin alınmasını esnafımız, gençlerimiz ve Burhaniye halkı olarak bekliyoruz dedi.

'İZİN ALINSA BİLE YETİŞMESİ ZOR'

Öte yandan Zeytinli Rock Festivali'ni organize eden yetkililer ise zamanın daraldığına dikkat çekti. Festival yetkilisince Burhaniye Belediyesi tarafından farklı bir yöntemle festivalin gerçekleşmesi için izin alınsa dahi yetişmez. Çünkü sadece sahnenin kurulumu bile 4 gün sürüyor. 13 Ağustos'tan sonra verilecek izinle festivalin yetişmesinin mümkünatı yok açıklaması yapıldı. (DHA)

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Vatandaşların şikayeti sonrası Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmişti! Bazı ünlüler tepki gösterdi Vatandaşların şikayeti sonrası Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmişti! Bazı ünlüler tepki gösterdi İzin çıkmayan Zeytinli Rock Festivali'nin biletleri satışta; görüşmeler sürüyor İzin çıkmayan Zeytinli Rock Festivali'nin biletleri satışta; görüşmeler sürüyor
Kaynak: DHA

Zeytinli Rock Festivali, Umut Kuzey, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZİN ÇIKMAYAN ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NİN BİLETLERİ SATIŞTA; GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZİN ÇIKMAYAN ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NİN BİLETLERİ SATIŞTA; GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR - Son Dakika
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