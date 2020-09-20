21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, park halindeki 21 aracın camını sopayla kıran yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.