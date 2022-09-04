Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç - Son Dakika
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Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç

04.09.2022 22:04
Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç

21 Aralık 2012'de kıyamet kopacağı efsanesi Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi de herkesi şaşkına çeviren yeni bir tarih ortaya atıldı. İddiaya göre 2025'in Haziran ayının 6'ncı gününde gökyüzü tamamen yeşile bürünecek ve insanlığın başına kötü şeyler gelecek. Bu iddianın küresel iklim değişikliğiyle bağlantısı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İnsanoğlu, var olduğu günden bu yana efsanelere ve dünyanın sonu hakkındaki hikayelere büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan bir iddia, o dönem büyük yankı uyandırmış ve herkes konuyla ilgilenmeye başlamıştı. O iddiaya göre 21 Aralık 2012'de kıyametin kopacağı öne sürülmüştü.

ŞİMDİ YENİ BİR TARİH ORTAYA ATTILAR

Bu tarihin ardından şimdi de yeni bir tarih ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşıma giren iddiaya göre 2025'in Haziran ayında dünya bambaşka bir hal alacak ve gökyüzü kaynağı belirsiz şekilde yeşile bürünecek.

KÖTÜ ŞEYLER OLACAK

Yine aynı iddiaya göre bu yeşile bürünme hali, insanlara fayda sağlamayacak ve aynı gün insanların başına kötü olaylar gelecek. Hayli ilginç olarak karşılanan bu iddianın önümüzdeki günlerde daha çok konuşulması bekleniyor.

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Son Dakika Yaşam Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç - Son Dakika
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