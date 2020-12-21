21 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

21 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Akrep 00:15 Sol Yanım 03:00 Metro 03:00 Büyük Soygun 04:30 Türk Müziği 04:40 Geniş Aile 05:30 Geniş Aile 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:00 Sol Yanım 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Sefirin Kızı 13:15 Gerçeğin Peşinde 15:30 En Güzel Bölüm 15:45 Akrep 16:30 Söz 18:45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara 20:00 Sefirin Kızı

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