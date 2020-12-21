Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Stadyum
09:45 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor
17:25 Spor Kitaplığı
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 İstanbulspor - Bursaspor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika