21 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

21 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:05 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 05:05 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor 07:00 İlk Baskı 08:40 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Orhan Ayhan'la 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 Stadyum 09:45 TFF 1. Lig Özetler 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 12:30 Süper Lig Özetler 12:30 Spor Bülteni 13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 Spor Hafta Sonu 15:55 Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor 17:25 Spor Kitaplığı 17:30 Aktüel Futbol 18:00 Spor Merkezi 18:55 İstanbulspor - Bursaspor 21:00 Stadyum

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