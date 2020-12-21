21 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Kırmızı Oda 00:15 Doğduğun Ev Kaderindir 03:00 Para Bende 04:05 Oynat Bakalım 04:30 8x8 05:00 8x8 05:45 Bilginiz Olsun 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:15 Çook Yaşa 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Masterchef Türkiye 2020 09:30 Doğduğun Ev Kaderindir 12:15 Kırmızı Oda 14:15 Doya Doya Moda 15:15 Kayhan 17:30 Masterchef Türkiye 2020 20:00 Masterchef Türkiye 2020

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