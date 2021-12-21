21 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:30 Kocaelispor - Eyüpspor

05:15 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:40 İtalya Seri A Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması İstanbulspor A.ş.-yılp

19:30 Spor Bülteni

19:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Altaş Denizlispor-bere

22:00 Futbol Gecesi

23:30 Taktik Analiz