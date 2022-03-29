21 aylık kızını darp eden kadın, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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21 aylık kızını darp eden kadın, adliyeye sevk edildi

29.03.2022 11:32
21 aylık kızını darp eden kadın, adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da 21 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da 21 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi. E.K.'nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, R.E.K. isimli kız çocuğunu annesinden alıp savcılık talimatıyla babasına teslim etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kadının adliye işlemleri sürüyor.

(Sedat Irmak/ İHA)

21 aylık kızını darp eden kadın, adliyeye sevk edildi

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Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kamerada Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kamerada Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, adliyeye sevk edildi Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, adliyeye sevk edildi

Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 21 aylık kızını darp eden kadın, adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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