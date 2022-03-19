21 ayrı bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan şüpheli Tercan polisince yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

21 ayrı bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan şüpheli Tercan polisince yakalandı

19.03.2022 16:29
21 ayrı bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan şüpheli Tercan polisince yakalandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde bileşim suçu işlediği gerekçesiyle 21 ayrı dosyadan aranması bulunan şüpheli Erzincan'ın Tercan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde bileşim suçu işlediği gerekçesiyle 21 ayrı dosyadan aranması bulunan şüpheli Erzincan'ın Tercan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşları bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırdığı iddia edilen ve 21 ayrı dosyadan aranması bulunan M.K., Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fiziki ve istihbari çalışmalar sonucunda Kazım Karabekir mahallesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
MHP Edirne'de 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları tamamlandı MHP Edirne'de 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları tamamlandı 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Erzincan, Hisarcık, Türkiye, Tercan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 21 ayrı bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan şüpheli Tercan polisince yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 16:35:59. #1.11#
SON DAKİKA: 21 ayrı bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan şüpheli Tercan polisince yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement