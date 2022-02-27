21 ayrı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

21 ayrı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

27.02.2022 14:31

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), firari şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler 21 ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, merkez Kıraç köyüne geleceği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

21 ayrı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
21 ayrı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

YORUMLAR
500
Elazığ'da 21 suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan firari yakalandı Elazığ'da 21 suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan firari yakalandı Elazığ'da jandarmadan kadınlara ve öğrencilere sosyal farkındalık eğitimi Elazığ'da jandarmadan kadınlara ve öğrencilere sosyal farkındalık eğitimi

Araştırma, Jandarma, Elazığ, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 21 ayrı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 İnşaat işçisinin feci ölümü! Asansör boşluğu sonunu getirdi
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:12 Cansız kadın bedeni Sarıyer sahile vurdu! Panik olan vatandaşlar polise haber verdi
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:50 Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 14:36:31. #1.13#
SON DAKİKA: 21 ayrı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement