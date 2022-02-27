21 ayrı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), firari şahısların yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler 21 ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, merkez Kıraç köyüne geleceği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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