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21 bin uyuşturucu hap yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
İzmir'de, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
İzmir'de, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik il genelinde operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hapla 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli mercilerle tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR
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