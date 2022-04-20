21. Boao Asya Forumu Çin'de başladı - Son Dakika
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21. Boao Asya Forumu Çin'de başladı

20.04.2022 14:44
21. Boao Asya Forumu Çin'de başladı

21. Boao Asya Forumu, Çin'in güneybatısındaki Haynan Adası'nda bulunan Boao kasabasında başladı.

21. Boao Asya Forumu, Çin'in güneybatısındaki Haynan Adası'nda bulunan Boao kasabasında başladı.

Yerinde ve çevrim içi etkinliklerin birlikte yapılacağı bu yılki forumun başlığı "Kovid-19 ve Ötesindeki Dünya: Küresel Kalkınma ve Geleceği Paylaşmak İçin Birlikte Çalışmak" olarak belirlendi.

20-22 Nisan'da gerçekleştirilecek foruma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bhandari, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Laos Başbakanı Phankham Viphavanh ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva katılacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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