Ankara, Samsun, Konya, Mersin, Antalya, Muğla, Van, Bitlis, Muş, Kayseri'de bazı bölgeler, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Ankara, Samsun, Konya, Mersin, Antalya, Muğla, Van, Bitlis, Muş, Kayseri'deki 21 bölgenin "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Örencik Fosil Yatakları, Güdül ilçesindeki Kirmir Çayı Kenarı ile Mağaraları, Kayseri'nin Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri sınırında yer alan Tuzla- Palas Gölü doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Hacıosman Ormanı ile 19 Mayıs, Alaçam ve Bafra ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası, Konya'nın Kulu ilçesindeki Samsam Gölü ile Kömüşini Gölü doğal sit alanları da kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Düzlerçamı Ormanı, Güver Uçurumu, Termessos Antik Kenti, Demre ilçesindeki Taşdibi Yarımadası, Konyaaltı ilçesindeki Olbia-Aktalia Antik Kentleri arasındaki doğal sit alanı, Muğla'nın Datça ilçesindeki Emecik Mahallesi (Alavara mevkisi) ve Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu doğal sit alanları da kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.

Van'ın Özalp ilçesindeki Akgöl, Başkale ilçesindeki İspiriz Dağı, Saray ilçesindeki Kazlıgöl, Tuz Gölü ve Değirmigöl, Muş'un Bulanık ilçesindeki Şor Gölü-Bulanık Ovası, Bitlis'in, Adilcevaz ilçesi ile Van'ın Erciş ilçesi sınırlarında bulunan Heybeli Gölü ve Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü potansiyel doğal sit alanları da kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi.

Nazik Gölü Van'ın en büyük tatlı su gölü

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kesin korunacak hassas alan ilan edilen yerler arasında yer alan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü potansiyel doğal sit alanında 36 bitki türü tespit edildi.

Ayrıca alanda, 6 balık, 3 amfibi türü, 9 sürüngen türü, 113 kuş türü, 10 memeli ve 52 karasal omurgasız türü olmak üzere toplam 193 hayvan türü belirlendi, bunlardan 7'sinin kritik tür olduğu ve bu kritik türlerden 4'ünde de endemik tür bulunduğu tespit edildi.

Nazik Gölü, 1870 metre rakımda bulunan ve 4635 hektarlık alanıyla Van havzasında yer alan en büyük tatlı su gölü olarak kabul ediliyor.

- Kızılırmak Deltası en önemli kuş alanlarından biri

Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam ve Bafra ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası doğal sit alanı, Türkiye'deki en büyük ve en zengin kuş alanlarından birisi olarak biliniyor.

Kapladığı alan, barındırdığı kuş türü, kuş bireyi sayısı bakımından Karadeniz Bölgesi'ndeki en önemli kuş alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası, dünya çapında nadir ve kritik olan sucul alanlar, kumul alanlar gibi nadir ekosistemler de içeriyor, çok sayıda hayvan ve bitki türlerine ev sahipliği yapıyor.

Olbia-Aktalia Antik Kentleri arasında 24 bitki taksonu tespit edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Olbia-Aktalia Antik Kentleri arasındaki doğal sit alanında yapılan arazi çalışmalarında 24 bitki taksonu tespit edildi. Ayrıca alanda, 4 iki yaşamlı, 29 sürüngen ve 13 kuş olmak üzere toplam 46 omurgalı türü, omurgasız gruplarından ise 50 tür belirlendi.

Faunistik açıdan önemli türleri içeren alan, kritik tür ölçütlerine göre küresel ve ulusal ölçekte önemli flora ve fauna türlerini barındırıyor. Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlenen bölge; dereyi de içine alan sucul ekosistem ile birlikte doğal yapısını koruyan karasal doğal kaynak değeri yüksek habitatları içeriyor.

Ayrıca alan doğal ve görsel peyzaj açısından da büyük öneme sahip yerler arasında yer alıyor.